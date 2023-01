Lectures effrayantes : qui a peur d’Adeline Dieudonné ? Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le samedi 21 janvier 2023

Venez frissonner à la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle ! Dans le cadre des Nuits de la lecture, nous vous proposons d'assister à une lecture théâtralisée de textes littéraires sur la peur. Avec Jade Bourdeaux-Ajzensztark, Elena Bourquin et Alice Laloum, étudiantes du Master d'Études théâtrales de l'Université Sorbonne Nouvelle. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Niveau 1 à 14h le samedi 21 janvier 2023. Entrée libre à partir de 16 ans.

