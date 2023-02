LECTURES, ÉCHANGES ET DÉDICACES AVEC GUY GOFFETTE ET RICHARD ROGNET Libraire Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges Saint-Dié-des-Vosges Dans le cadre du 25ème Printemps des Poètes qui se déroulera du 11 au 27 mars (Thème : Frontières), et à l’occasion de la sortie de leurs livres en avant-première, nous aurons l’immense plaisir d’accueillir deux de nos grands poètes français actuels : Guy Goffette et Richard Rognet, pour des lectures, échanges avec le public et dédicaces. +33 3 29 56 16 71 http://librairieleneuf.fr/ Libraire Le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

