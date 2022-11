Lectures du mercredi Ussel Ussel Catégorie d’évènement: Ussel

Lectures du mercredi Ussel, 7 décembre 2022, Ussel. Lectures du mercredi

Ussel

2022-12-07 – 2022-12-07 Ussel Corrèze Ussel A 16h, pour les enfants jusqu’à 3 ans.

A 16h30, pour les enfants de 4 à 6 ans.

Jeune public jusqu’à 6 ans, gratuit Rendez-vous pour les tout-petits : tous les mercredis à partir du 7 décembre, sur chaque site, lectures d’albums par un bibliothécaire. Animé par les bénévoles de Lire et Faire lire Ussel

dernière mise à jour : 2022-11-25 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Haute Vienne Tourisme

Détails Catégorie d’évènement: Ussel Autres Lieu Ussel Adresse OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac Haute Vienne TourismeHaute Vienne Tourisme Ussel Ville Ussel lieuville Ussel

Ussel Ussel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel/

Lectures du mercredi Ussel 2022-12-07 was last modified: by Lectures du mercredi Ussel Ussel 7 décembre 2022 OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac

Ussel