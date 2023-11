Lectures dramatisées « Si le Nez m’était conté ! » en partenariat avec la Jeune troupe de La Colline-théâtre national Institut Giacometti Paris Catégories d’Évènement: ile de france

À l'occasion de l'exposition « Alberto Giacometti. Le Nez », les comédiens de la Jeune troupe de La Colline-théâtre national interpréteront une sélection de textes littéraires où le nez occupe une place de choix. 3 Séances: Vendredi 1er, vendredi 8 et vendredi 15 décembre 2023 à 18h30 Par les comédiens de la Jeune troupe : Ruben Badinter, Marceau Ebersolt, Alix Henzelin, Eléonore Lenne, Adèle Marini et Enzo Monchauzou.

Durée 45 minutes A l’occasion de l’exposition « Alberto Giacometti. Le Nez », les comédiens de la Jeune troupe de La Colline-théâtre national interpréteront une sélection de textes littéraires où le nez occupe une place de choix. Ces lectures incluront des œuvres telles que « Pinocchio » de Colodi, « Le Nez » de Gogol, ainsi que la célèbre tirade du nez de Cyrano. Elles offriront l’occasion de découvrir des écrits moins connus, mais tout aussi significatifs dans la vie d’Alberto Giacometti, comme les contes d’Engadine ou « Le rêve le Sphinx et la mort de T ». Ces séances de lecture scénique nous permettront d’explorer le rôle central du nez dans notre imaginaire collectif. Le billet comprend l’accès à la lecture et l’exposition temporaire. Fermeture des espaces d’exposition à 20h. Institut Giacometti 5 rue Victor Schoelcher 75014 Paris Contact : https://www.fondation-giacometti.fr https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://www.facebook.com/FondationGiacomettiParis https://giaco.shop.secutix.com/selection/timeslotpass?productId=10229157309341

