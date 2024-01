LECTURES D’HIVER CHEZ L’HABITANT Vialas, vendredi 2 février 2024.

Vivre à Vialas présente ses Lectures d’hiver chez l’habitant, chez Pascal Illaret et Geneviève Calvin (trajet fléché depuis la Mairie).

Nous poursuivons nos escapades hivernales avec Aude Martin, conteuse qui tisse et mêle les mots au gré de son im…

Nous poursuivons nos escapades hivernales avec Aude Martin, conteuse qui tisse et mêle les mots au gré de son imagination. BaLLade à dos de bouquin nous invite à découvrir des lectures courtes diverses et variées qui ont toutes pour point commun les livres et les écrits. Elles dévoileront des auteurs de styles et d’horizons différents, connus, méconnus, des extraits ou des aventures entières pour jeune public ou public averti.

Un bol de soupe est offert par nos hôtes après la lecture et la soirée se poursuivra autour d’un buffet partagé. Pensez à apporter de quoi boire et manger ! Les places de parking étant limitées, pensez à covoiturer !

La Donzelenche, le mas voisin, a gentiment accepté de prêter son parking. Pour y accéder, continuez sur la route jusqu’au chemin goudronné de la Donzelenche, empruntez-le pour vous garer. Puis, revenez au chemin de la Redonde. À l’épingle du chemin, prenez à gauche jusqu’en bas. EUR.

Lieu-dit la Redonde

Vialas 48220 Lozère Occitanie vivreavialas@gmail.com

