Lectures d’histoires Villers-Saint-Paul Catégories d’Évènement: Oise

Villers-Saint-Paul

Lectures d’histoires, 18 mars 2023, Villers-Saint-Paul . Lectures d’histoires 28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise

2023-03-18 – 2023-03-18 Villers-Saint-Paul

Oise Écoutez des histoires pleines de tendresses et d’humour.

À partager en famille. Places limitées

Gratuit

Renseignements et inscriptions à la bibliothèque au 03 44 74 51 52 bibliotheque@villers-saint-paul.fr +33 3 44 74 51 52 Ville de Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Oise, Villers-Saint-Paul Autres Lieu Villers-Saint-Paul Adresse 28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise Ville Villers-Saint-Paul Departement Oise Lieu Ville Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul Villers-Saint-Paul Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villers-saint-paul /

Lectures d’histoires 2023-03-18 was last modified: by Lectures d’histoires Villers-Saint-Paul 18 mars 2023 28 Boulevard de la République Villers-Saint-Paul Oise Oise Villers-Saint-Paul

Villers-Saint-Paul Oise