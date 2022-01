Lectures d’histoires sur le thème de l’amour Bibliothèque de Mespaul Mespaul Catégories d’évènement: Finistère

Mespaul

Lectures d’histoires sur le thème de l’amour Bibliothèque de Mespaul, 22 janvier 2022, Mespaul. Lectures d’histoires sur le thème de l’amour

Bibliothèque de Mespaul, le samedi 22 janvier à 18:00 En ligne

Venez écouter de belles histoires en ligne. Bibliothèque de Mespaul 55 rue de la mairie 29420 Mespaul Mespaul Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Mespaul Autres Lieu Bibliothèque de Mespaul Adresse 55 rue de la mairie 29420 Mespaul Ville Mespaul lieuville Bibliothèque de Mespaul Mespaul Departement Finistère

Bibliothèque de Mespaul Mespaul Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mespaul/