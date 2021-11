Vanves Bibliothèque municipale de Vanves Hauts-de-Seine, Vanves Lectures d’histoires merveilleuses dans un petit théâtre de bois Bibliothèque municipale de Vanves Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Vanves

Lectures d’histoires merveilleuses dans un petit théâtre de bois Bibliothèque municipale de Vanves, 22 janvier 2022, Vanves. Lectures d’histoires merveilleuses dans un petit théâtre de bois

Bibliothèque municipale de Vanves, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30 Section jeunesse, sur inscription à partir du 04 janvier

Les bibliothécaires du secteur jeunesse proposent des lectures d’albums pop-up et kamishibaï . Plaisir et émerveillement seront au rendez-vous ! Bibliothèque municipale de Vanves 16 rue Sadi Carnot 92170 Vanves Vanves Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Vanves Autres Lieu Bibliothèque municipale de Vanves Adresse 16 rue Sadi Carnot 92170 Vanves Ville Vanves lieuville Bibliothèque municipale de Vanves Vanves