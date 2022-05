Lectures d’histoires aux enfants Saint-Malo-de-Beignon Saint-Malo-de-Beignon Catégories d’évènement: Morbihan

Ghislaine, bénévole de l'association Lire et Faire Lire, raconte de belles histoires à vos enfants pour développer leur goût de la lecture et pour partager de bons moments, tout simplement. Sur inscription. mediathequestmalodebeignon@orange.fr +33 2 97 93 69 91

