Lectures d’histoires à la bibliothèque de Varzy Varzy, 9 mars 2022, Varzy.

Lectures d’histoires à la bibliothèque de Varzy Bibliothèque Municipale de Varzy 13 Rue Jacques Amiot Varzy

2022-03-09 – 2022-03-09 Bibliothèque Municipale de Varzy 13 Rue Jacques Amiot

Varzy Nièvre Varzy

EUR Venez écouter de belles histoires contées à la bibliothèque de Varzy, pour petits et grands, de 0 à 100 ans !

Les lectures commenceront par les histoires destinées aux touts petits et continueront pour les plus grands.

L’accès à la bibliothèque est gratuite.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Une activité qui vous est proposée par l’espace socioculturel du Val du Sauzay.

espacesocioculturel@valdusauzay.fr +33 3 86 29 41 39

