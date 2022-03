Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Espace Jacques Demy, 12 avril 2022, Nantes. 2022-04-12

Horaire : 15:30

Gratuit : oui À partir de 3 ans Loulou, Chien bleu et compagnie : Grégoire Solotareff and Family Dans la famille de Grégoire, je demande la mère Olga, la sœur Nadja, le frère Alexis, le neveu Raphaël et l’amoureuse Kimiko. Bienvenue dans le monde coloré de cette grande famille d’illustrateurs, auteurs des célèbres Loulou, Chien bleu et autres Croque-bisous, des classiques de la littérature jeunesse. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes Age maximum À partir de 3 ans lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Espace Jacques Demy 2022-04-12 was last modified: by Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Espace Jacques Demy Médiathèque Espace Jacques Demy 12 avril 2022 Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique