Lectures d’Halloween ! Nistos Nistos Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Nistos

Lectures d’Halloween ! Nistos, 31 octobre 2022, Nistos. Lectures d’Halloween !

NISTOS à la micro bibliothèque Nistos Hautes-Pyrnes OT de Neste-Barousse|CDT65 CDT65CDT65à la micro bibliothèque NISTOS

2022-10-31 17:30:00 17:30:00 – 2022-10-31

à la micro bibliothèque NISTOS

Nistos

Hautes-Pyrnes Nistos Hautes-Pyrénées Assistez aux lectures monstrueuses d’Halloween suivi d’une animation maquillages-déguisements d’Halloween. Tarif : 3€ / enfant p.rebelote@gmail.com https://www.facebook.com/Rebelote65 à la micro bibliothèque NISTOS Nistos

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT de Neste-Barousse|CDT65 CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Nistos Autres Lieu Nistos Adresse Nistos Hautes-Pyrnes OT de Neste-Barousse, CDT65 CDT65CDT65à la micro bibliothèque NISTOS Ville Nistos lieuville à la micro bibliothèque NISTOS Nistos Departement Hautes-Pyrnes

Nistos Nistos Hautes-Pyrnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nistos/

Lectures d’Halloween ! Nistos 2022-10-31 was last modified: by Lectures d’Halloween ! Nistos Nistos 31 octobre 2022 Hautes-Pyrnes Nistos NISTOS à la micro bibliothèque Nistos Hautes-Pyrnes OT de Neste-Barousse|CDT65

Nistos Hautes-Pyrnes