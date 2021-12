Paris Bibliothèque Place des Fêtes Paris Lectures d’extraits de Louise Labbé et Gérard de Nerval par Isabelle Fournier Bibliothèque Place des Fêtes Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bibliothèque Place des Fêtes, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**Isabelle Fournier nous offre un temps de rencontre autour de textes phares. Un doux moment de poésie à partager.** Les lectures proposées par Isabelle Fournier se dérouleront dans l’auditorium de la bibliothèque à 19h. À l’issue, un verre de l’amitié sera proposé si les conditions sanitaires le permettent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T21:00:00

