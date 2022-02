[Lectures -détente] Lectures au jardin La Riche La Riche Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

2022-07-03 17:00:00 – 2022-07-03 18:00:00

La Riche Indre-et-Loire 8.5 EUR

Assis confortablement dans les transats, à l'ombre des arbres et une boisson rafraîchissante aux lèvres, écoutez la voix d'une médiatrice vous lire des extraits littéraires sur les thèmes suivants : les arts, les poètes du livre pauvre, les arbres, les correspondances d'écrivains.

demeureronsard@departement-touraine.fr +33 2 47 37 32 70 http://www.prieure-ronsard.fr/

