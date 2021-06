Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Lectures d’été pour enfants Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

Lectures d’été pour enfants Plougasnou, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Plougasnou. Lectures d’été pour enfants 2021-07-10 – 2021-07-10 Route du Port Blanc Plage du Port Blanc

Plougasnou Finistère Lysiane vous propose de vous lire des morceaux choisis d’un livre jeune public, en plein air, sur la plage de Port Blanc au Diben. Au programme de cet été pour les enfants :

– Samedi 10 juillet 15h30 : « L’Eléphant » de Marcel AYME

– Samedi 24 juillet 15h30 : « Le Loup » de Marcel AYME

– Samedi 14 -21 -28 août 15h30 : « Le petit Nicolas et les copains » de SEMPE / GOSCINNY Gratuit. Durée : 1h lysiane.thomas@sfr.fr Lysiane vous propose de vous lire des morceaux choisis d’un livre jeune public, en plein air, sur la plage de Port Blanc au Diben. Au programme de cet été pour les enfants :

– Samedi 10 juillet 15h30 : « L’Eléphant » de Marcel AYME

– Samedi 24 juillet 15h30 : « Le Loup » de Marcel AYME

– Samedi 14 -21 -28 août 15h30 : « Le petit Nicolas et les copains » de SEMPE / GOSCINNY Gratuit. Durée : 1h dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougasnou Étiquettes évènement : Autres Lieu Plougasnou Adresse Route du Port Blanc Plage du Port Blanc Ville Plougasnou lieuville 48.70862#-3.83445