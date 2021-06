Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou Lectures d’été pour adultes Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou Finistère Lysiane vous propose de vous lire des morceaux choisis d’ouvrages, en plein air, sur la plage du Port-Blanc au Diben. Au programme de ces lectures publiques :

– Samedi 17 juillet 15h30 – « Mes chemins en Bretagne » de Pierre DUBOIS

– Samedi 31 juillet 15h30 – « Feu le Chien » de Victor THOMAS (inédit)

