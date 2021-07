Couëron Médiathèque Victor Jara (Couëron) Loire-Atlantique, Nantes Lectures d’été Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lectures d’été Médiathèque Victor Jara (Couëron), 11 août 2021-11 août 2021, Couëron. 2021-08-11

Horaire : 11:00

Gratuit : oui Venez écouter des histoires pour petits et grands en plein air, au pied de la Tour à plomb. #estivalescoueron21 Médiathèque Victor Jara (Couëron) 95 Quai Jean-Pierre Fougerat Couëron

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Victor Jara (Couëron) Ville Couëron lieuville Médiathèque Victor Jara (Couëron) Couëron