Chaillac 36310 Lecture de « L’homme qui plantait les arbres » de Jean Giono, récité par J-C Piérot, accompagner en musique par Maria Osinka au violon et par Philippe Uyttebrouck au basson .

Jardin nature savamment et respectueusement dompté, avec des expos et ponctuellement des représentations. Mais aussi des plants de légumes, aromatiques …

