Dans le cadre des Nuits de la Lecture, la Bibliothèque de Lissieu s’associe à l’Ecole de Bois-Dieu et vous propose de découvrir et écouter les champions lissilois des Petits Champions de la Lecture.

Dans la limite des places disponibles

Bibliothèque de Lissieu 75 route Nationale 6 69380 Lissieu

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

