Lectures Del Mundo

Centre d'animation des Chamois, 14 mai 2022, Toulouse.

Centre d’animation des Chamois , le samedi 14 mai à 00:00

**Lecture** ———– **Par Didier Le Gouic** **En partenariat avec la Cie Sputnik** Lecture de textes choisis sur la thématique de la Rencontre mise en voix et en musique par le comédien Didier Le Gouic.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T23:59:00

