Lectures déambulatoires : « Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté » Bibliothèque Goutte d’Or Paris, 25 janvier 2024 17:30, Paris.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 17h30 à 19h00

.Tout public. gratuit

Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ont la peau dure, comme celle des crocodiles. Et elles sont tout aussi dangereuses.

Venez en apprendre plus avec la troupe de théâtre d’ATD Quart Monde

Pour en finir avec les idées fausses sur la pauvreté : l’exposition démonte les fake news et dénonce les stigmatisations des personnes en situation de pauvreté.

Pour accompagner l’exposition, venez découvrir lectures vivantes de textes extraits du livre En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, ainsi que d’autres textes témoignant des préjugés et idées reçues sur les pauvres, les chômeurs… Lectures déambulatoires et en pouvant faire participer ponctuellement le public par des lectures spontanées de courts passages.

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092310 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequegouttedor/

ATD QUART MONDE