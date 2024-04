Lectures de ville Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Rouen, samedi 25 mai 2024.

Lectures de ville Les lectures de villes orientent le regard et décryptent l’évolution de la ville à travers son histoire, ses enjeux de développement, ses nouveaux projets et ses caractéristiques architecturales. 25 mai et 15 juin Maison de l’architecture de Normandie – le Forum Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-15T10:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:00:00+02:00

Emmenées par Stéphane Rioland, architecte et enseignant, les lectures de villes orientent le regard et décryptent l’évolution de la ville à travers son histoire, ses enjeux de développement, ses nouveaux projets et ses caractéristiques architecturales.

Rdv au Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

ENTRÉE GRATUITE

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ

Inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Maison de l’architecture de Normandie – le Forum 48 rue Victor Hugo 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://man-leforum.fr/ville-invisible/ »}]

©MaN – le Forum