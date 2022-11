LECTURES DE TEXTES « THE GO-BETWEENS » OU « LES PASSEURS »

2023-01-13 – 2023-01-13 Lecture par Philippe Poulain, « La Librairie à côté » et la compagnie Le Canalet. Le nouveau cycle proposé, « The Go -Betweens ou « Les Passeurs », poursuit l’exploration des échanges entre lettres et arts plastiques à travers le portrait de quelques grands amateurs, critiques, collectionneurs, poètes, historiens d’art, amis des artistes et compagnons de route des grands courants esthétiques depuis la fin du XIX ème siècle jusqu’à nos jours. Lecture par Philippe Poulain, « La Librairie à côté » et la compagnie Le Canalet. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

