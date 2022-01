Lectures de textes sur la grotte Chauvet Musée national de préhistoire, 22 janvier 2022, Les Eyzies.

**Pour cette sixième édition des Nuits de la lecture, célébrons tous ensemble le plaisir de lire !** **Le Musée national de Préhistoire vous propose de partager un moment chaleureux, au sein même des collections permanentes, autour de ses coups de cœurs littéraires.** Lectures de textes sur la grotte Chauvet (extraits de _La splendeur escamotée de frère Cheval_ de Jean Rouaud) « Les fresques animalières des grottes ornées, miraculeusement préservées, nous disent la cosmologie du paléolithique supérieur : durant vingt-cinq mille ans, sur un territoire immense, la représentation des grands animaux n’a pas varié. Pour peu qu’on échappe au diktat matérialiste, où un cheval ne peut figurer qu’un cheval, ce bestiaire des grottes apporte une réponse cohérente à l’effroi des hommes qui ne savaient rien sur le jour et la nuit, la course du soleil, la disparition et la réapparition par morceaux de la lune, les éclairs, l’orage, l’arc-en-ciel, la mort dont ils présumaient qu’elle n’était peut-être pas un arrêt. Le cheval, avant qu’on ne le « domestique » en le contraignant à tirer de lourdes charges, était la figure du soleil… Nous avons appelé « évolution » cette frise qui, partant du singe, conduit par « désanimalisation » successive à l’homme triomphant. Le secret des grottes ornées souffle à notre cerveau poétique une tout autre leçon : et si la « part animale » était ce que l’homme avait encore de divin en lui ? » J.R. Entrée libre et gratuite de 18h30 à 20h Tous publics Cet évènement est proposé en partenariat avec la Réunion des musées nationaux – Grand-Palais, la Société des Amis du Musée national de préhistoire et de la Recherche Archéologique (SAMRA), la bibliothèque des Eyzies et l’Office de la Culture de Domme. Programme complet sur : [[https://musee-prehistoire-eyzies.fr/](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)](https://musee-prehistoire-eyzies.fr/)

Musée national de préhistoire 1 rue du Musée 24620 Les Eyzies Les Eyzies Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne



