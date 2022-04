Lectures de textes d’archives et slam par Lisette et Julie Lombé Archives nationales Paris Catégorie d’évènement: Paris

le samedi 14 mai à Archives nationales

Lisette et Julie Lombé liront des textes d’archives et des extraits de slam autour de l’exposition du décret d’abolition de l’esclavage de 1848, à 19h, 20h, 21h et 22h

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lectures de textes d’archives et slam autour du décret d’abolition de l’esclavage Archives nationales Hôtel de Soubise – 60 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T20:30:00;2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T21:30:00;2022-05-14T22:00:00 2022-05-14T22:30:00

