31 faubourg A. Blanqui 87200 Saint-Junien Récital à 21 heures, samedi 11 juin, au 31 Faubourg Blanqui, ouverture dès 20h30.

Réservation fortement conseillée car nombre de places limité. Le Chat Chocola’Thé vous invite pour un voyage unique et poétique au fil de textes de femmes poètes, allant de Sappho à Andrée Chedid avec les comédiens de Champ libre.

Réservation obligatoire aussi pour « l’assiette surprise » fruitée ou chocolatée avec boisson comprise : 10 euros servie pendant le petit entracte. Récital à 21 heures, samedi 11 juin, au 31 Faubourg Blanqui, ouverture dès 20h30.

