Lectures de Noël

2022-12-20 15:00:00 – 2022-12-20 17:00:00

L’association LIRE ET FAIRE LIRE de Fécamp participe aux animations de fin d’année de la Ville de Fécamp avec des lectures aux enfants jusqu’à 10-12 ans (accompagnés).

Au programme : lectures d’albums, de contes et petit théâtre de papier.

Plus d’infos :

* Catherine COUSIN : 06 32 36 13 81

* Marie-Claude DEMARRE : 06 29 10 62 00

les mardis 20 et 27 décembre 2022 de 15h à 17h

les jeudis 22 et 29 décembre de 15h à 17h

Rdv Maison du Patrimoine, 10 rue des forts – 76400 FÉCAMP

C’est gratuit!

+33 6 32 36 13 81

