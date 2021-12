Saint-Mandé Médiathèque de Saint-Mandé Saint-Mandé, Val-de-Marne Lectures de morceaux choisis de la collection Ma Nuit au Musée Médiathèque de Saint-Mandé Saint-Mandé Catégories d’évènement: Saint-Mandé

Médiathèque de Saint-Mandé, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Quelles émotions peuvent bien provoquer une nuit passée seul dans un musée ? C’est la question sur laquelle se sont penchées les éditions Stock dans la collection intitulée « Ma nuit au musée ». Pour cette expérience inattendue, des auteurs ont été invités à passer chacun une nuit enfermés seuls dans un musée. De cette nuit hors du commun, découlent des ouvrages aux thèmes variés, preuve du ressenti différent de chaque écrivain sur cette expérience. Des compagnies de théâtre liront des morceaux choisis à partir de 19h.

De préférence sur inscription

Médiathèque de Saint-Mandé 3 avenue de Liège 94160 Saint-Mandé

