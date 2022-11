Lectures de légendes en basque pour les enfants Mauléon-Licharre, 23 novembre 2022, Mauléon-Licharre.

Lectures de légendes en basque pour les enfants

14 rue des frères Barennes Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrnes-Atlantiques Médiathèque 14 rue des frères Barennes

2022-11-23 10:30:00 – 2022-11-23

Médiathèque 14 rue des frères Barennes

Mauléon-Licharre

Pyrnes-Atlantiques

EUR Maika Etxekopar et Joana Arhancet raconteront aux enfants trois histoires sur le thème de la montagne : « Katta mendian » de Miren Agur Meabe Plaza, et « Basajauna » et « Hartza iratzarri da » de Xantal Barneix-Elizagarai.

Ouvert à toutes les familles.

Cette animation entre dans le cadre d’Euskaraldia.

Médiathèque 14 rue des frères Barennes Mauléon-Licharre

