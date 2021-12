Lectures de correspondances amoureuses Salle Jacques Brel, 22 janvier 2022, Lalinde.

Lectures de correspondances amoureuses

Salle Jacques Brel, le samedi 22 janvier 2022 à 21:30

Les Nuits de la Lecture de cette année sont placées sous le thème de l’amour qui épouse l’injonction de Victor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons encore ! ». La médiathèque de Lalinde proposera donc plusieurs animations sur ce sujet et notamment des lectures de correspondances amoureuses très connues (ex : Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Jean Cocteau et Jean Marais, François Miterrand et Anne Pingeot, Victor Hugo et Juliette Drouet… par exemple).

Pass-sanitaire et port du masque obligatoires

