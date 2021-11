Lesneven Médiathèque René Pétillon Finistère, Lesneven Lectures de correspondances amoureuses Médiathèque René Pétillon Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

**Des extraits de correspondances de couples célèbres ou inconnus.** Prenez le temps de venir écouter des lectures de correspondances amoureuses lus par vos bibliothécaires. Des extraits de correspondances de couples célèbres ou inconnus Médiathèque René Pétillon 10 rue de Dixmude 29260 Lesneven Lesneven Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T18:00:00 2022-01-20T19:00:00

