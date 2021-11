Batz sur mer Médiathèque municipale Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique LECTURES DE CONTES RAMENE TON PLAID Médiathèque municipale Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

LECTURES DE CONTES RAMENE TON PLAID Médiathèque municipale, 11 décembre 2021, Batz sur mer. LECTURES DE CONTES RAMENE TON PLAID

Médiathèque municipale, le samedi 11 décembre à 15:30

**Samedi 11 décembre à 15h30 Médiathèque municipale Gratuit, inscription obligatoire** Quel enfant n’aime pas qu’on lui lise une histoire ? En période de Noël, quel plaisir de voir leurs yeux briller d’émerveillement à l’écoute des récits fantastiques… L’après-midi « ramène ton plaid » c’est l’esprit de l’hiver et de Noël, quand il fait froid dehors et qu’on se pelotonne sous un plaid pour écouter des histoires en buvant un bon chocolat chaud. Les bibliothécaires de la commune proposent un après-midi lecture de contes de Noël pour les enfants de 3 à 5 ans et les plus grands de 6 à 8 ans. **Rendez-vous à la médiathèque à :** **15h30 **: lecture de contes pour les enfants de 3 à 5 ans **16h** : un goûter de Noël avec du chocolat chaud et des guimauves sera offert aux enfants, entre les deux séances de lectures. **16h30** : lecture de contes pour les enfants de 6 à 8 ans. **Inscription indispensable** : Médiathèque municipale, 11 rue de la Plage / 02 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Public

Samedi 11 décembre à 15h30 Médiathèque municipale Gratuit, inscription obligatoire Quel enfant n’aime pas qu’on lui lise une histoire ? En période de Noël, quel plaisir de voir leurs yeux br… Médiathèque municipale 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T15:30:00 2021-12-11T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Médiathèque municipale Adresse 11 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Médiathèque municipale Batz sur mer