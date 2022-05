Lectures de contes par les bibliothécaires du MHN Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Les bibliothécaires du MHN proposeront au jeune public des lectures sur le thème de la nature, des jardins, des arbres et des fôrets. _Crédits photo : ©Pixabay_

Gratuit, sans inscription

Des récits, des histoires, mythes et légendes autour des thème de la nature. Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-06-26T11:00:00 2022-06-26T11:30:00;2022-06-26T15:00:00 2022-06-26T15:30:00;2022-06-26T16:30:00 2022-06-26T17:00:00

