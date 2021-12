Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan Lectures de contes et légendes du Moyen-Âge Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan Côtes d’Armor Venez découvrir en famille les lectures de contes « Histoires et légendes du Moyen Âge » : farces et fabliaux, épopées arthuriennes et aventures de Renart sont au programme.

