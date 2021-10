Mérignac Médiathèque Mérignac Gironde, Mérignac Lectures de contes de Noël Médiathèque Mérignac Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Venez avec les plus jeunes, dès 4 ans, à l’espace Jeunesse de la Médiathèque pour assister à des lectures musicales autour de Noël, dans lesquelles il sera question de cadeaux, de sorcières et de sapins !

Venez profiter de lectures de contes de Noël proposées par la Compagnie du Si, pour les plus jeunes à partir de 4 ans, le mardi 21 décembre à 16h à la Médiathèque Michel Sainte Marie. Médiathèque Mérignac 19 Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Centre ville Gironde

2021-12-21T16:00:00 2021-12-21T16:30:00

