Archives Départementales de Lozère, le dimanche 19 septembre à 15:00

Jean-Jaques Cornillon, responsable de l’association CoéCie, lit les lettres des Lozériens qui ont quitté le pays pour tenter l’aventure de la vie ailleurs. Misssionnaires, soldats ou hommes en quête d’un avenir meilleur, ils nous racontent à leur manière l’attachement à leur terre, à leur famille et à la difficulté d'”être” ailleurs. – Samedi 18 septembre, au Parc du château de Fournels, – Dimanche 19 septembre, aux Archives départementales de la Lozère à Mende.

Lectures d'archives intitulées "Moi, de Lozère et d'ailleurs. Paroles d'émigrés de Haute-Lozère" Archives Départementales de Lozère 12 avenue du Père Coudrin, 48000 Mende

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

