Lectures dans le noir Christian Bobin, la grâce de L’homme-joie Thann, vendredi 22 mars 2024.

Une expérience sensorielle, paupières closes et sens en éveil, pour mieux voir la lumière des mots.

Écrire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l’ouvrir. disait Bobin. Et si nous tentions d’ouvrir cette porte ? Dans le cadre des 25 ans du printemps des poètes, sur le thème de la Grâce, laissez-vous transporter au cœur de cette expérience sensorielle, paupières closes et sens en éveil, pour mieux voir la lumière des mots. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

8 rue Anatole Jacquot

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

