Lectures Dans la Ville à Cahors Cahors, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Cahors.

Cahors Lot Au programme : Jeudi 1er juillet : L’appel de la forêt de Jack London, par Bruno Ruiz

À la libraire Valérie Rapaud, dans le cadre du Marathon des mots et de Cahors Juin Jardins Jeudi 08 juillet : Le Baron perché d’Italo Calvino, par Fréderique Camaret de la compagnie Artaem

À la librairie Calligramme Jeudi 15 juillet : Le tipi à histoires. Lectures animées pour toute la famille par Michela Alegi

À la libraire Fourmi Rouge Jeudi 22 juillet : Fick de Maryse Vaugarny, par Mathilde Raisson

À la librairie Calligramme Jeudi 29 juillet : Le Roman d’un enfant de Pierre Loti, par Martine Costes de la compagnie l’Échappée belle

À la libraire Valérie Rapaud Jeudi 05 août : Textes de Paul Éluard et de Jacques Prévert, par Virginie Lisbonne

À la librairie Calligramme Jeudi 12 août : Bonjour tristesse de François Sagan, par Virginie Lisbonne

À la librairie Valérie Rapaud Jeudi 19 août : Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry, par Clément Bailleux

À la librairie La Fourmi Rouge Jeudi 26 août : Slam et Danse avec la compagnie Ilya, Nora Turpault, et Medhi Krüger

La médiathèque du Grand Cahors, ainsi que les libraires du centre-ville de Cahors vous invitent tous les jeudis de l'été, de 17h30 à 18h pour des lectures suivies d'une dégustation conviviale. Entrée Libre Au programme : Jeudi 1er juillet : L'appel de la forêt de Jack London, par Bruno Ruiz

À la libraire Valérie Rapaud, dans le cadre du Marathon des mots et de Cahors Juin Jardins

À la librairie La Fourmi Rouge Pour plus de renseignements : Librairie Valérie Rapaud : 05 65 35 71 30 Libraire La Fourmi Rouge : 05 81 70 63 40 Librairie Calligramme : 05 65 35 66 44 Médiathèque du Grand Cahors : 05 65 24 13 44

Détails Étiquettes évènement : Autres Lieu Cahors Adresse Médiathèque du Grand Cahors 165 avenue Jean Jaurès Ville Cahors lieuville 44.44695#1.43428