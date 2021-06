Pibrac Esplanade Sainte Germaine Haute-Garonne, Pibrac Lectures d’albums sous le pin – Mercredi 7 juillet Esplanade Sainte Germaine Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mercredi 7 juillet à 10:00

La [Médiathèque de Pibrac](http://www.mediatheque-pibrac.fr/) participe à [Partir en Livre](https://www.partir-en-livre.fr/) le mercredi 7 juillet 2021 de 10h00 à 16h30 et vous propose des lectures d’albums sous le pin (le pin derrière la Médiathèque). Tout public, accès libre.

Dans le cadre du festival Partir en Livre
Esplanade Sainte Germaine
Espl. Sainte-Germaine, 31820 Pibrac

2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T16:30:00

