Lectures d’albums en anglais à la médiathèque de St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, mercredi 28 février 2024.

La bibliothèque Guillaume-Thomas Raynals vous propose un nouveau rendez-vous: une séance de lecture d’histoire en anglais et en français dans une traduction simultanée !

Rendez-vous tous les mercredis.

Pour les moins de 6 ans à partir de 10h10 à 10h30

Pour les plus de 6 ans: De 10h30 à 11h

Vous pourrez assister à la lecture d'histoire en anglais et en français dans une traduction simultanée.

Et ainsi familiariser l’oreille de vos enfants avec la langue anglaise.

A chaque séance un petit rappel des mots appris la semaine d’avant sera fait.

Nous espérons que vous viendrez nombreux à ces rendez-vous afin qu’il puisse s’inscrire dans la durée !

Ces lectures seront faites par une personne totalement bilingue. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-03-27

Jardin du Centre Social Rue du Cours

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie bibli.stgeniezdolt@orange.fr

