Bergerac Musée du Tabac de Bergerac Bergerac, Dordogne Lectures contées Musée du Tabac de Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Lectures contées Musée du Tabac de Bergerac, 22 janvier 2022, Bergerac. Lectures contées

Musée du Tabac de Bergerac, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Plongeons dans un océan d’amour et de tendresse ! « Des bisous, des bisous, des bisous »…

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée.

Amour=Bisous ! Musée du Tabac de Bergerac Place du Feu 24100 Bergerac Bergerac La Madeleine Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:40:00

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Musée du Tabac de Bergerac Adresse Place du Feu 24100 Bergerac Ville Bergerac lieuville Musée du Tabac de Bergerac Bergerac