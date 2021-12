Trémel Bibliothèque de Tremel Côtes-d'Armor, Trémel Lectures contée et signée autour du livre jeunesse “Petite feuille rêve de Grand large” Bibliothèque de Tremel Trémel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trémel

Lectures contée et signée autour du livre jeunesse “Petite feuille rêve de Grand large” Bibliothèque de Tremel, 22 janvier 2022, Trémel. Lectures contée et signée autour du livre jeunesse “Petite feuille rêve de Grand large”

le samedi 22 janvier 2022 à Bibliothèque de Tremel

Lecture contée et signée en Langues des signes. Autour du livre _Petite feuille rêve de Grand large_, l’association Idéographik proposera une lecture contée avec une interprète en Langue des signes. Le thème de l’amour sera présent grâce à l’histoire qui raconte l’amour du voyage et de la découverte. Cette lecture sera proposée à différents moment de la journée à Tremel.

Nombre de place limitées. Sur inscription.

Lecture contée et signée du livre “Petite feuille rêve de Grand large” avec une interprete en Langue des signes. Bibliothèque de Tremel 5 rue de l’Argoat 22310 Tremel Trémel Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00;2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trémel Autres Lieu Bibliothèque de Tremel Adresse 5 rue de l'Argoat 22310 Tremel Ville Trémel lieuville Bibliothèque de Tremel Trémel