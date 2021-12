Talant Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Côte-d'Or, Talant Lectures chaudes pour une froide soirée d’hiver Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, le vendredi 21 janvier 2022 à 21:00

Le Rocher des Doms vous propose une soirée lecture de textes sensuels, initiatiques, exotiques ? Bref, de la littérature érotique. Au programme : non, pas de l’effeuillage, mais de bonnes feuilles d’auteurs locaux ou non, classiques ou contemporains, illustres ou moins connus… sélectionnés au gré des envies du comédien Sylvain Marmorat, et de la violoncelliste Evelyne Peudon. Lectures chaudes pour une froide soirée d’hiver Bibliothèque multimédia Henri Vincenot Place Pierre Mendès France 21240 Talant Talant Le Belvédère Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T21:00:00 2022-01-21T22:00:00

