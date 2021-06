Thionville Thionville Moselle, Thionville LECTURES CHAMPÊTRES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Suite à l’édition de l’été passé, les Lectures champêtres reviennent en juillet dans le cadre de la saison estivale « Bonjour ! Bonjour ! ». Chaque semaine, du jeudi au dimanche, venez découvrir et redécouvrir les textes classiques et contemporains avec les artistes de la région. Les règles du jeu sont simples : le jeudi nous vous proposons une lecture one-shot, et du vendredi au dimanche vous pouvez suivre un feuilleton en plusieurs épisodes. Tout est en entrée libre (mais sur réservation) et en plein air, sur le site du Théâtre en Bois. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.theatre-thionville.fr/ Suite à l’édition de l’été passé, les Lectures champêtres reviennent en juillet dans le cadre de la saison estivale « Bonjour ! Bonjour ! ». Chaque semaine, du jeudi au dimanche, venez découvrir et redécouvrir les textes classiques et contemporains avec les artistes de la région. Les règles du jeu sont simples : le jeudi nous vous proposons une lecture one-shot, et du vendredi au dimanche vous pouvez suivre un feuilleton en plusieurs épisodes. Tout est en entrée libre (mais sur réservation) et en plein air, sur le site du Théâtre en Bois. NEST dernière mise à jour : 2021-06-17 par

