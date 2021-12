Lectures bilingues : Contes arabes et français, en arabe dialectal et littéraire Graines de Star Comedy Club, 23 janvier 2022, Villeurbanne.

Graines de Star Comedy Club, le dimanche 23 janvier 2022 à 18:00

Aimons toujours ! Aimons encore ! ——————————— ### Promouvoir une culture d’échanges à travers des lectures biculturelles et bilingues en français et en arabe. Tel est le projet de l’éditeur lyonnais [**ARADIC-Monde arabe**](http://www.aradic.fr/), qui présente en lecture une selection de textes courts extraits de contes français et arabes. Ces textes sont lus ou dits dans leur version originale et dans une traduction inédite vers le français. Le texte original est lu ou dit d’abord et celui de la traduction ensuite. L’événement réalisé en collaboration avec l’association CLEF-Monde arabe (Lyon), se déroulera au café-théatre [**Graines de star Comedy club à Villeurbanne**](https://grainesdestarcomedyclub.wordpress.com/), et sera accessible sur le [**site**](http://www.aradic.fr/) d’AraDic. À travers ces lectures bilingues, les organisateurs souhaitent initier à l’univers des contes dans les deux cultures arabe et française à partir d’extraits ou s’exprime l’amour sous toutes ses formes, et notamment l’amour filial. **Présentation des lecteurs** Les textes apprtiennent à trois sources : * Le conte de la _Belle et la Bête_, dans la version de Mme Leprince de Beaumont, * Les _Mille et une Nuits,_ * Le patrimoine traditionnel algérien. **Ils seront lus par :** * Mohamed Abidi, étudiant; * Samir Andaloussi, professeur certifié d’arabe; * Samy Dichy, éditeur; * Ghadir Ismaîl, photographe professionnel; * Nada Issa, docteur en linguistique, traductrice et lexicographe à AraDic-Monde arabe; * Koussay Kajo, docteur en linguistique, professeur d’arabe à l’université de Lyon et lexicographe à AraDic-Monde arabe; * Nawar Kontar, étudiante arabisante; * Assia Réguig, professeure certifiée d’arabe; * et enfin Joseph Dichy, linguiste arabisant, professeur à l’Université Canadienne de Dubaï et président de l’association CLEF-Monde arabe. **Présentation des textes lus** Ils sont extraits de : a) _La Belle et la Bête_ de Madame Leprince de Beaumont, en langue française, b) _La Belle et la Bête_ traduit en arabe littéraire par Samir Andaloussi, qui pourra dédicacer le volume publié par AraDic-Monde arabe; c) _La Belle et la Bête_ traduit en arabe dialectal tunisien par Mohamed Abidi et Salma Boubaya, qui pourront dédicacer le volume publié par AraDic-Monde arabe; d) Conte des _Mille et une Nuits_, pages choisies, lues en arabe et en français, e) Contes algériens dits par Sidali Benossmane, président de l’association [**Graines de star Comedy club à Villeurbanne**](https://grainesdestarcomedyclub.wordpress.com/)**.** **Structures organisatrices** * L’association CLEF-Monde arabe (Lyon et Villeurbanne). * L’association Graines de star Comedy club (Villeurbanne). * AraDic-Monde arabe éditions (Lyon et Villeurbanne, [[contact@aradic.fr](mailto:contact@aradic.fr)](mailto:contact@aradic.fr)), qui reproduira et rendra accessibles ces lectures bilingues sur son site, en collaboration avec une radio qui sera indiquée.

