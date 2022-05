Lectures avec les bibliothécaires de Mécleuves Les jardins Fruitiers de Laquenexy Laquenexy Catégories d’évènement: Laquenexy

Moselle

Lectures avec les bibliothécaires de Mécleuves Les jardins Fruitiers de Laquenexy, 5 juin 2022, Laquenexy. Lectures avec les bibliothécaires de Mécleuves

Les jardins Fruitiers de Laquenexy, le dimanche 5 juin à 14:30

Les bibliothécaires de Mécleuves, membre du réseau de la bibliothèque départementale de prêt de la Moselle, participent aussi aux Rendez-vous aux Jardins sur le site Passionnément Moselle des Jardins Fruitiers de Laquenexy, en offrant aux visiteurs des lectures courtes de textes : déclarations d’amour aux jardins et aux plantes, découverte des petites bêtes des jardins, mais, aussi, enjeux du changement climatique… tout y passera! Faites une halte dans votre découverte des Jardins et découvrez les mots que les auteurs posent sur lui.

Plein tarif : 5 € – tarif réduit 3,50 € – gratuit pour les – de 16 ans

Les bibliothécaires partageront avec petits et grands des lectures autour des Jardins, de la biodiversité et du changement climatique. Les jardins Fruitiers de Laquenexy 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Laquenexy Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Laquenexy, Moselle Autres Lieu Les jardins Fruitiers de Laquenexy Adresse 4, rue Bourger et Perrin, Laquenexy, Moselle, Grand Est Ville Laquenexy lieuville Les jardins Fruitiers de Laquenexy Laquenexy Departement Moselle

Les jardins Fruitiers de Laquenexy Laquenexy Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laquenexy/

Lectures avec les bibliothécaires de Mécleuves Les jardins Fruitiers de Laquenexy 2022-06-05 was last modified: by Lectures avec les bibliothécaires de Mécleuves Les jardins Fruitiers de Laquenexy Les jardins Fruitiers de Laquenexy 5 juin 2022 Laquenexy Les jardins Fruitiers de Laquenexy Laquenexy

Laquenexy Moselle