Figeac 46100 Les légumes et les fleurs vous semblent familiers ? Et pourtant, il a bien fallu apprendre à les connaître ! À travers un choix de textes littéraires, les lecteurs de Lire à Figeac et les jardiniers des Rendez-vous aux jardins vous proposent de refaire avec eux le chemin de leur découverte. Rendez-vous proposé par l’association Lire à Figeac, dans le cadre des « Rendez-vous aux Jardins »

Entrée gratuite. +33 6 11 84 90 70

