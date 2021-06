Clessé Clessé Clessé, Deux-Sèvres Lectures aux jardins et ailleurs Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Lectures aux jardins et ailleurs Clessé, 23 juillet 2021

Lecture de « La Chambre d'Anaïs » par Soizic Gourvil. Texte de Philippe Forgeau de la Cie Du Désordre. Un rideau. Oui un rideau, juste ça. Que peut-il bien y avoir derrière un rideau ? A partir de 14 ans Sur réservation

