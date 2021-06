Clessé Clessé Clessé, Deux-Sèvres Lectures aux jardins et ailleurs Clessé Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Deux-Sèvres

Lectures aux jardins et ailleurs Clessé, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Clessé. Lectures aux jardins et ailleurs 2021-07-17 – 2021-07-17 lieu-dit la Bonnelière Aux Deux-Chèvres

Spectacle « Youkali » par Kathy Morvan. Mise en scène Laurent Savalle de la Cie ça va aller. Un spectacle de clown poétiquement déjanté ! A partir de 5 ans. Sur réservation

