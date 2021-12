Loon-Plage Mediathèque Marcel Pagnol Loon-Plage, Nord Lectures aux chandelles Mediathèque Marcel Pagnol Loon-Plage Catégories d’évènement: Loon-Plage

Lectures de différents textes pour les enfants à partir de 8 ans et adultes. Les lectures seront entrecoupées d’intermèdes musicaux.

Nombre limité de places disponibles, pass sanitaire obligatoire

Lectures sur le thème de l’amour avec intermèdes musicaux Mediathèque Marcel Pagnol 60b rue Georges Pompidou 59279 Loon-Plage Loon-Plage Nord

2022-01-22T16:00:00 2022-01-22T17:00:00

